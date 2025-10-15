Marsala: il 17 ottobre scioperano i lavoratori di Formula Ambiente, possibili disagi

Stop di 24 ore per il settore della raccolta dei rifiuti. La società Formula Ambiente ha comunicato all’Amministrazione comunale di Marsala che i servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti “porta a porta” potranno subire carenze e disagi a causa della proclamazione dello sciopero generale di venerdì prossimo, 17 ottobre (intero turno di lavoro). Lo sciopero è stato proclamato dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT, CISL, Uil Trasporti E Fiadel. Saranno assicurati quei servizi in relazione al numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero del 17, Formula Ambiente comunica che saranno garantiti i servizi minimi essenziali stabiliti dalla normativa in materia (servizio di raccolta rifiuti in scuole, ospedali, case di cura, rsa…); mentre disagi potrebbero verificarsi nella raccolta “porta a porta” in tutto il territorio comunale.