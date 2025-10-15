International Kombat Games 2025: il Team Sparta di Custonaci in medaglia

Domenica scorsa, al San Paolo Palace Hotel di Palermo, è andato in scena l’International Kombat Games 2025, competizione di sport da combattimento che ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da ogni parte della Sicilia. Tra i partecipanti all’evento anche il Team Sparta di Custonaci, che torna nella città dei marmi con risultati di grandissimo rilievo. “Sono tanto orgoglioso dei miei piccoli atleti, i quali nonostante il pochissimo tempo da cui vengono in palestra, non hanno dubitato neppure un momento quando gli ho proposto di mettersi alla prova in una competizione così importante”, le parole di Giancarlo Pocorobba, istruttore della palestra di via Novara n. 24. “Parliamo di ragazzini di appena 12, 13 e 14 anni, di uno/due mesi di palestra ed alla loro primissima esperienza, i quali, nonostante la legittima tensione, hanno combattuto con una tenacia ed un coraggio fuori dal comune. Ammetto che i risultati sono andati ben oltre le mie più rosee aspettative, benché siano allenati con grandissimo impegno”. “La boxe, la kick-boxing, non sono sinonimo di violenza e invito quanti volessero approcciarsi a questi sport a raggiungerci: comprenderanno i benefici fondamentali per la salute fisica e mentale, oltre che il ruolo sociale ed educativo, soprattutto nei più piccoli”. Questo il medagliere: Chtioui Isra 1 oro e 1 bronzo, Chtioui Sinda 1 oro, Badalucco Paolo 1 argento.