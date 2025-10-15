Disservizi alla condotta idrica di Bresciana, quali possibili soluzioni?

La Prefettura di Trapani ha ospitato un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Trapani e i responsabili regionali e locali di E-Distribuzione, l’azienda del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione. Oggetto dell’incontro è stata l’analisi dei disservizi elettrici ed idrici occorsi e il piano delle azioni necessarie a limitare la temporanea disalimentazione elettrica dei pozzi di Bresciana, con conseguenti disagi idrici nel territorio trapanese. L’incontro, affrontato con fattiva collaborazione tra le parti, ha anche consentito di valutare i lavori di miglioramento effettuati nell’ultimo anno dal comune e quanto rilevato dalle recentissime ispezioni effettuate dai tecnici dell’azienda elettrica.

A breve, una ulteriore visita congiunta verrà effettuata su tutte le cabine elettriche di gestione del Comune che alimentano le pompe di sollevamento di detti pozzi. “E-Distribuzione si è impegnata a continuare le attività manutentive necessarie per rendere la propria rete elettrica ancora più resiliente rispetto gli eventi climatici estremi, quali ad esempio le ondate di calore o condizioni climatiche avverse, che sempre più frequentemente, a causa dei cambiamenti climatici in corso, interessano il territorio. Ci auguriamo che la rinnovata sinergia con E-Distribuzione – ha dichiarato Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani – consentirà di ridurre il numero e i tempi di eventuali indisponibilità degli impianti di sollevamento acque e di ridurre significativamente i disservizi idrici per i nostri cittadini. Da parte nostra continueremo ad investire sull’ammodernamento degli impianti”.