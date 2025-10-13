Buona la prima per la Virtus Femminile Marsala a Rende

La Virtus Femminile Marsala esce vittoriosa per 1-3 dalla 1ª giornata di Campionato Serie C Femminile andata di scena in casa dello Sportiva Rende. “Questa vittoria ha fatto molto morale – commenta il tecnico Valeria Anteri al termine del match -. Siamo contentissimi di avere debuttato con una vittoria di una gara, tra l’altro fuori casa, che le ragazzine hanno giocato con tanta grinta e cattiveria agonistica. Ovviamente c’è tanto ancora da lavorare. Siamo soddisfatti del fatto che il primo goal in assoluto del debutto di questa squadra in Serie C Nazionale l’abbia fatto la più piccola Sofia Giacalone, una classe 2011 che come buon auspicio ha segnato insieme ad altre due marsalesi doc come Arianna Pisciotta e Claudia Musumeci, cresciute tutte nel vivaio della scuola calcio azzurra su cui investiamo moltissimo”. La prossima giornata sarà sul verde del “Nino Lombardo Angotta” a Marsala con ospiti le biancorosse del Pink Sport Time di Bari per l’appuntamento di domenica 19 ottobre alle ore 11.30.