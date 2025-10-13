A Petrosino proseguono i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale

Procedono a Petrosino i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale che affiancherà il “Franca Rame”. Il nuovo asilo nido, che sorgerà presso il plesso “V. Cuoco”, rappresenta un investimento concreto sul futuro dei bambini e delle famiglie di Petrosino. Grazie a un finanziamento di 576 mila euro ottenuto attraverso il Nuovo Piano Asili Nido 2024, nell’ambito del PNRR, si sta costruendo una struttura moderna, sicura e sostenibile, progettata per favorire il benessere, l’apprendimento e la socializzazione dei più piccoli.

“Il completamento della parte strutturale del nuovo asilo nido rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità e un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel rispettare i tempi e nel realizzare opere pubbliche di qualità – dichiara il Sindaco Anastasi -. Petrosino avrà un immobile tutto nuovo, moderno e funzionale, e questa è una bella soddisfazione per tutti noi, perché significa offrire alle famiglie un luogo pensato per accogliere e far crescere i nostri bambini in un ambiente sicuro e stimolante”. “Questo progetto non è solo un investimento infrastrutturale – aggiunge l’assessore Pipitone – Ma un investimento sul futuro di Petrosino: un segno tangibile di attenzione verso le nuove generazioni e verso il benessere della nostra comunità. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dei lavori affinché l’opera possa essere completata nei tempi previsti e consegnata alla città nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità“.