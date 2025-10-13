Il Marsala 1912 rimedia un pareggio sul campo del Don Carlo Misilmeri

Si chiude a reti inviolate la sfida della quinta giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, tra Don Carlo Misilmeri e Marsala 1912. Allo Stadio “Giovanni Aloisio” il risultato finale è 0-0, al termine di un match privo di goal che può andar bene agli azzurri sapendo quanto ben attrezzato sia il Don Carlo. Entrambe le squadre si sono affrontate con grande intensità, ma senza riuscire a concretizzare. I padroni di casa, guidati da Tommaso Napoli, hanno in parte dominato la partita, trovando però un Marsala attento in fase difensiva sotto la guida di Filippo Chinnici ma che ancora deve perfezionale qualcosa. A spiccare sugli spalti è stata l’ottima partecipazione dei tifosi lilybetani, accorsi in gran numero nonostante la trasferta, sostenendo gli azzurri dal primo all’ultimo minuto. Un pareggio che consente a entrambe le formazioni di muovere la classifica, anche se il Marsala perde momentaneamente la vetta. Ora testa al prossimo impegno casalingo contro la Parmonval domenica prossima in casa.