Erice è Città Europea dello Sport 2027: un riconoscimento storico

Oggi è una giornata destinata a rimanere nella memoria della città di Erice ma anche e dell’intera Provincia di Trapani. ACES Europe ha ufficialmente conferito ad Erice il titolo di “Città Europea dello Sport 2027”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro, la visione e l’impegno collettivo della comunità che ha saputo credere nel valore dello sport come strumento universale di educazione, salute, inclusione e rispetto. Erice ha saputo convincere la Commissione europea grazie alla qualità dei suoi impianti sportivi, ai programmi attivi e a una politica che mette al centro le persone, le associazioni, i giovani e le famiglie. È la dimostrazione concreta di ciò che si può ottenere quando un territorio si unisce intorno a un’idea comune e quando istituzioni e cittadini lavorano nella stessa direzione.

Un lavoro di gruppo coordinato dal Comune

“Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Sport del Comune di Erice, guidato dal dott. Michele Scandariato, per il costante impegno. Un grazie anche a TiltUp e Tancredi Bettio per aver dato forma e voce al nostro racconto, e a Simona Licata per la cura e la professionalità con cui ha redatto il dossier di candidatura. Un ringraziamento speciale all’Assessora allo Sport, alle Politiche Culturali e Turistiche, Rossella Cosentino, che ha creduto sin dall’inizio in questo progetto ambizioso, e a tutte le persone che ogni giorno, con dedizione e passione, fanno crescere lo sport nella nostra città – afferma la sindaca Daniela Toscano -. Questo titolo non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova responsabilità. Il nostro impegno sarà ancora più forte affinché lo sport ad Erice continui a essere uno spazio di bellezza, crescita educativa e coesione sociale. Da oggi, Erice porta con sé un nome che racconta chi siamo e cosa vogliamo diventare: una città che crede nello sport come valore fondamentale e visione per il futuro”.

L’obiettivo di Capitale Europea dello Sport

Il riconoscimento porterà nel 2027 importanti ricadute economiche per il territorio, attraverso numerose iniziative che vedranno protagoniste le realtà sportive locali e genereranno nuove opportunità turistiche e culturali per l’intera comunità. In questo percorso sarà fondamentale il supporto della Regione, per valorizzare al meglio questo traguardo condiviso. Un successo che Erice condivide con la città di Ragusa, anch’essa designata Città Europea dello Sport 2027. Un segnale importante per tutta la Sicilia, che si conferma terra di sport, energia e bellezza.