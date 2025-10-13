Chiude per lavori la Posta di Erice Vetta, il servizio prosegue a… Valderice

La sede ericina di Poste Italiane, quella ubicata in Vetta, in via Gianfilippo Guarnotta, già da lunedì è stata chiusa al pubblico e ci resterà fino a fine mese per lavori interni. Si tratta di interventi che hanno riguardato tutti gli uffici postali in Italia e in Provincia di Trapani. Durante il periodo dei lavori, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi, negli orari di riferimento della sede ericina, presso l’ufficio postale di via Vespri a Valderice, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. La riapertura dell’ufficio postale di Erice è prevista per lunedì 27 ottobre con i consueti orari.