L’Accademia Trapani non si fa sfuggire la vittoria con il San Giorgio Piana

Seconda gara consecutiva interna per l’Accademia Trapani, che cerca punti e morale dopo aver conseguito una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Avversaria è il San Giorgio Piana, capace, domenica scorsa, di infliggere il primo stop al Castellammare. I tre punti giungono, cercati e meritati dall’Accademia, al culmine di una gara in cui tutti gli episodi decisivi si sono concretizzati nel primo tempo. Inizia meglio il San Giorgio Piana, che va subito in gol, al secondo minuto. La conclusione vincente al volo da dentro l’area sorprende il portiere Mistretta, che non può opporsi in alcun modo. Pronta la reazione dell’Accademia, che, sessanta secondi dopo, conduce Centonze al tiro: il suo destro viene deviato in angolo dalla difesa ospite. Il San Giorgio Piana ha chili e centimetri in più, ma l’Accademia prova a fraseggiare e puntare la porta avversaria con determinazione. Il pari arriva, comunque, al 18’, per merito di Ammucciato, che riesce a superare Lamin con un destro da sotto misura; peraltro, ottimo lo sviluppo dell’azione, con Seckan abile ad arpionare un lancio profondo di Campanella e mettere in mezzo un pallone molto invitante. Trascorrono due minuti e Seckan prova a raddoppiare: il suo destro a giro dal limite è impreciso. Dopo un avvio timoroso e condizionato dal gol inziale degli ospiti, l’Accademia termina i primi 45 minuti con buona personalità e fornendo la sensazione di aver trovato le misure giuste. Lo conferma il sinistro da venti metri di Ammucciato, che va vicino al bersaglio. La ritrovata autorevolezza degli uomini di Alberto Amoroso è dimostrata dalla rete di Seckan, che da due passi trafigge con freddezza Lamin, capitalizzando al meglio un altro suggerimento prezioso di Campanella (40’).

La ripresa si apre con un’occasione per Bongiorno, che piazza a lato un destro dal limite meritevole di miglior sorte. Il San Giorgio Piana tenta di spingere sull’acceleratore e a spingere con maggior vigore. Nulla produce, però, che sia pericoloso per la difesa dell’Accademia, a sua volta attenta e senza sbavature. La gara diventa combattuta e nervosa, ma senza ulteriori emozioni. L’Accademia resiste con temperamento fino alla fine, meritando in pieno il successo. Mister Alberto Amoroso dichiara: “Una vittoria arrivata con tutti gli ingredienti che ci appartengono e rendono preziosissimi questi tre punti. Temperamento, determinazione, volontà di giocare insieme: queste le caratteristiche che ci fanno essere la squadra che vogliamo. Abbiamo superato un’ottima avversaria, il San Giorgio La Piana, che era passata in vantaggio, e abbiamo così dimostrato anche di possedere la giusta personalità per ribaltare l’esito già nel primo tempo. È un successo che ci proietta nel migliore dei modi per la prossima settimana di lavoro”. Prossima gara domenica 19 ottobre, sesta giornata di campionato ore 15.30, Licata-Accademia Trapani.