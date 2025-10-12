Rissa al Palasport di Petrosino, l’amarezza del sindaco Anastasi: “Pagina vergognosa che infanga uno sport nobile”

Grande amarezza è stata espressa dal sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi in merito alla rissa scoppiata ieri pomeriggio al Palasport di Petrosino, nel corso della partita tra Il Giovinetto e Aretusa.

“Ero presente ieri al Palasport di Petrosino per la gara tra Il Giovinetto e Aretusa, che doveva essere una festa di sport e invece si è trasformata in una vergognosa pagina che infanga uno sport nobile come la pallamano e lo sport in generale. Con grande dispiacere e amarezza, ho assistito a momenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport. Ho ritenuto necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti e agli agenti della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per essere intervenuti con tempestività e per aver garantito il ripristino dell’ordine pubblico. Sono certo che la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) saprà agire con fermezza e durezza identificando e punendo i responsabili. Lo sport è incontro, aggregazione, spazio di convivenza pacifica nel rispetto delle regole. Le scene a cui abbiamo assistito calpestano i valori e i principi su cui si fonda ogni attività sportiva. Mi auguro che simili fatti non si ripetano mai più. Lo sport deve restare un luogo di rispetto, lealtà e amicizia, soprattutto per i nostri giovani”.