Petrosino investe nei campi e spazi verdi dei plessi “De Vita” e “Fanciulli”

Il Comune di Petrosino compie un importante passo avanti nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche con l’approvazione della determina per l’avvio dei lavori di realizzazione di campi polifunzionali e sistemazione a verde degli spazi esterni dei plessi “Francesco De Vita” (Baglio) e “Giuseppe Fanciulli”, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. Un progetto che non si limita a interventi strutturali, ma che si inserisce in un più ampio piano regionale volto alla prevenzione della dispersione scolastica e alla riduzione della marginalità sociale, promosso dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale tramite il proprio Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria.

L’iniziativa rientra tra le operazioni di opere pubbliche, beni e servizi a regia regionale, finanziate attraverso i fondi PROF e OIF, e punta a sviluppare azioni mirate e differenziate secondo le caratteristiche dei soggetti coinvolti e le condizioni di disagio sociale e culturale presenti nei contesti familiari e territoriali. Tra gli obiettivi strategici del piano: l’introduzione del tempo pieno come misura educativa strutturale per migliorare l’inclusione e l’apprendimento. Ad aggiudicarsi in via provvisoria l’appalto per l’esecuzione dei lavori è stata la KALOS GROUP srl, con sede ad Agrigento. Un operatore economico già attivo nel settore delle infrastrutture scolastiche e pubbliche. Con la creazione di nuovi campi polifunzionali e la riqualificazione delle aree esterne, le scuole di Petrosino si preparano a offrire ai propri studenti spazi più accoglienti, sicuri e stimolanti. Interventi che non solo migliorano il decoro e la fruibilità delle strutture scolastiche, ma che rappresentano una concreta azione di contrasto alla dispersione scolastica, una delle piaghe più critiche che colpiscono le aree a maggiore disagio sociale.