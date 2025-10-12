Notte di tensione a Marsala, torna l’allarme sicurezza. Il sindaco: “La città è sana, non ci lasceremo intimidire da pochi irresponsabili”

La notte di sabato non è stata sicuramente tra le più serene a Marsala. Oltre alla vicenda dell’incendio doloso ai danni della pescheria di Daniele Crimi all’Antico Mercato, ci sono stati altri episodi incresciosi, che riportano al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza. In via Cammareri Scurti c’è stata l’ennesima rissa, numerose auto sono state danneggiate nella zona di Porticella e sui social c’è più di un racconto di momenti di tensione tra alcuni cittadini e qualche posteggiatore abusivi per il pagamento della sosta veicolare. In altri momenti, a dire il vero, l’amministrazione Grillo ha preferito sminuire la portata di episodi di questo genere, finendo per accusare la stampa di alimentare la percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

Stavolta, di fronte all’evidenza dei fatti, il sindaco di Marsala ha scelto un registro diverso, utilizzando i social per un messaggio alla città, che di seguito riportiamo:

“Alcuni episodi di violenza nella notte scorsa: anche grazie alle immagini della videosorveglianza è in corso l’identificazione dei responsabili. Nella notte si sono verificati episodi di violenza in alcune zone della città: una rissa nei pressi di un locale in via Cammareri Scurti; atti vandalici in zona Porticella, dove un gruppo di giovani, probabilmente minorenni, ha danneggiato alcune auto; un incendio di probabile natura dolosa all’Antico Mercato. Anche grazie all’efficiente sistema di videosorveglianza cittadino, che abbiamo recentemente dotato di numerose nuove telecamere pubbliche, già stamattina siamo stati in grado di acquisire delle immagini registrate per metterle a disposizione delle forze dell’ordine al fine di identificare con precisione gli autori di questi gesti. Polizia e Carabinieri sono già al lavoro per identificare gli autori. Marsala è una comunità sana, che non si lascia intimidire dai comportamenti sconsiderati di pochi irresponsabili. Chiederemo che i responsabili vengano puniti in maniera esemplare e il Comune si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti giudiziari, così come abbiamo già fatto in circostanze simili nel recente passato“.