Marsala: verrà risanata la Specola di San Pietro, lavori anche alla Biblioteca comunale

Dopo il significativo intervento di riqualificazione che ha interessato il Complesso San Pietro — con un investimento di circa un milione e mezzo di euro per la valorizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi e la digitalizzazione del patrimonio librario e documentale — l’Amministrazione Grillo continua il percorso di recupero e valorizzazione con nuovi lavori che coinvolgeranno la Specola quadrata dell’ex Monastero cinquecentesco e la Biblioteca “Struppa”.

I lavori previsti includono il risanamento strutturale, sia all’interno che all’esterno della Specola, e la sostituzione dei vetri originali al primo piano della Biblioteca con altri conformi alle attuali normative. Nel progetto, approvato dalla Giunta Grillo, rientra anche la manutenzione degli infissi esterni in legno che si affacciano su via Anselmi Correale e via XI Maggio, oltre al rifacimento di alcune porzioni di intonaco e alla conseguente tinteggiatura. Tutti gli interventi, già autorizzati dalla Soprintendenza di Trapani, comportano una spesa complessiva di 150 mila euro. Il Settore Lavori Pubblici, sotto la direzione dell’architetta Rosa Gandolfo, ha già avviato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, che — secondo il cronoprogramma — dovrebbero concludersi entro cinque mesi.