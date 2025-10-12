Larga vittoria della Handball Erice contro Leno

La Handball Erice continua a volare. Le Arpie dominano anche contro l’Handball Leno e firmano un successo netto, costruito con lucidità e ritmo fin dai primi minuti. La squadra di coach Cristina Cabeza Gutiérrez impone subito la propria legge, spingendo forte sull’acceleratore e mostrando una crescita costante, senza pause né cali di concentrazione.

CRONACA

Parte subito bene Erice, che trova il primo break con Alexandra Severin, devastante al tiro e protagonista di un avvio fulminante. I suoi gol scavano il primo solco, poi Cabral Barbosa infila due reti in pochi secondi, costringendo Britos al time out quando il tabellone dice già +3 per le Neroverdi. Leno prova a reagire, ma i contropiedi delle padrone di casa diventano un’arma micidiale. Ogni errore avversario si trasforma in un’occasione per colpire, e la difesa di Erice regge senza sbavature.

Le Arpie non strappano, ma costruiscono. Azione dopo azione, con pazienza e solidità. La manovra è fluida, la coralità evidente: Dalle Crode firma il massimo vantaggio e le squadre vanno al riposo sul 19-10. Un primo tempo che fotografa perfettamente la superiorità ericina.

Nella ripresa, la musica non cambia. Il parziale di 3-0 apre la seconda frazione e indirizza definitivamente la gara. Ateba tenta di scuotere Leno, ma è un tentativo isolato: Manojlovic risponde con il 25-13, Severin continua a spingere, Martinez Bizzotto orchestra con intelligenza e le Arpie toccano il +15. Gli ultimi minuti sono pura gestione e spettacolo. Segna Giulia Losio, poi Alessia Zizzo mette la firma finale con una tripletta che chiude i conti sul definitivo 37 a 20.

Un successo pieno, meritato, che certifica la forza e la maturità di questa Erice: solida, compatta, consapevole. Le Arpie non volano soltanto, adesso fanno paura.

IL TABELLINO DEL MATCH

AC Life Style Handball Erice – Handball Leno 37-20 (19-10)

AC Life Style Handball Erice: De Marinis, Fanton, Bernabei 1, Severin 6, Tarbuch, Losio 5, Trayan, Martinez Bizzotto 1, Zizzo 6, Manojlovic 6, Gandulfo 1, Iacovello, Dalle Crode 2, Pessoa 1, Assana 2, Cabral Barbosa 6. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

Handball Leno: Tescione, Emanuelli, Faig 2, Kellner 1, Plazzotta, D’ambrosio, Bigolin 2, Kovtun 3, Lavagnini, Ateba 10, Schonherr Sille 1, Andreani 1, Ramazzotti. All. Carlos Alberto Britos

Arbitri: Pietro Carlo Pollaci – Diego Campagna

Commissario: Vincenzo Ardente

Alessia Zizzo (ala Handball Erice): “Questa sera abbiamo dimostrato quanto può fare la differenza entrare in campo con la giusta energia. Fin dai primi minuti abbiamo imposto il nostro ritmo, e credo che proprio questa intensità sia stata l’elemento determinante della partita. È vero che anche le ultime due gare si erano concluse con delle vittorie e con prestazioni tutto sommato positive, ma oggi la squadra ha espresso qualcosa di diverso: una maggiore efficacia, una coesione più profonda, e una voglia di vincere che si è percepita in ogni azione. Sono davvero orgoglioso di far parte di questo gruppo. C’è un grande spirito di squadra, ci sosteniamo a vicenda e ognuno dà il massimo per il bene comune. Voglio anche cogliere l’occasione per fare un enorme in bocca al lupo a Chiara Priolo, con cui ho condiviso la bellissima esperienza della medaglia di bronzo agli Europei Under 19 di quest’estate. So che sta affrontando un momento difficile, ma sono certo che tornerà più forte di prima. La aspettiamo a braccia aperte”.

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 25 ottobre, ore 18. Salerno-AC Life Style Handball Erice, valevole per la sesta giornata di campionato.