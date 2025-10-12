Campionati Italiani Fidesm, il Comune di Marsala riceve i campioni di Emozione Danza

L’assessore Ignazio Bilardello ha accolto al Comune di Marsala maestri e atlete della Scuola di Ballo “Emozione Danza”, reduci da prestigiosi successi in campo nazionale. Sotto l’attenta direzione di Giovanni Paladino e Giovanna Panicola, la Scuola si è distinta al Campionato Italiano Fidesm 2025 (Federazione riconosciuta dal Coni) nelle danze Latino-americane e in quelle Standard. In particolare, Daniela Zichittella e Valeria Godino si sono laureate Campionesse Italiane nel Duo Synchro Latin; nella stessa disciplina, Marta Ferrara ed Erika Genna hanno ottenuto una finale come unico Duo Siciliano; infine, Mirko Casano e Mariangela Bonafede (assenti all’incontrro) hanno primeggiato nella Combinata Standard/latini. Successi anche per i maestri della Scuola di Ballo “Emozione Danza”: sia Paladino che Panicola sono Campioni Italiani Fidesm 2025, ottenendo il passaggio di merito nella Classe Internazionale. Gli stessi maestri sono anche vincitori del German Open, la competizione più importante al Mondo di Danza Sportiva. Al termine del cordiale incontro, gagliardetto lilibetano e libri in dono, con foto ricordo.

“So quanto impegno c’è dietro un successo e siamo ben lieti di incontrarvi per congratularci personalmente con ciascuno di voi. Gli ottimi risultati raggiunti nella disciplina che praticate con passione sono anche un veicolo di promozione per la Città di Marsala, con positivi risvolti sia in termini sportivi che turistici”, ha affermato l’assessore allo Sport.