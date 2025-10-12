A Calatafimi moderna e accogliente la nuova area sportiva del plesso Sasi

È stata inaugurata venerdì la nuova area sportiva scolastica del plesso Sasi di Calatafimi Segesta. Un progetto ambizioso e moderno, frutto della visione dell’Amministrazione comunale e realizzato grazie a un finanziamento di 780.000 euro ottenuto nel 2022 attraverso i fondi PNRR – Bando “Scuola Futura”. All’evento hanno partecipato la Prefetta di Trapani Daniela Lupo, il Questore Peritore, il dirigente scolastico provinciale D. Nugnes, la dirigente scolastica del plesso Caterina Agueci e numerose autorità civili, militari e religiose. La nuova area sportiva comprende un campo da tennis indoor, un campo da padel con relative attrezzature, quattro gruppi di spogliatoi, 500 metri quadri di area verde, un sistema di videosorveglianza e, a breve, si aggiungerà anche un campo polivalente per basket e pallavolo.

Una visione di sport come coesione sociale

“Lo sport non è solo attività fisica, ma uno strumento fondamentale di coesione sociale – ha dichiarato il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso -. Questa struttura nasce con l’intento di unire scuola e comunità, creando uno spazio che sarà utilizzato non solo durante l’orario scolastico, ma anche messo a disposizione delle associazioni sportive del territorio nelle restanti ore. Un modello di condivisione che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini”. Il sindaco ha poi sottolineato come l’opera rappresenti un traguardo importante per l’Amministrazione comunale: “Nel 2022 abbiamo creduto in questa idea progettuale, presentando una proposta che è stata riconosciuta meritevole di finanziamento. Oggi possiamo consegnare alla città uno spazio moderno, sicuro e funzionale per i nostri bambini, giovani e famiglie”.

Una comunità che collabora

Durante l’inaugurazione, Don Vincenzo Basiricò ha impartito la benedizione alla nuova area sportiva, sottolineando il valore educativo e comunitario dell’opera. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla dirigenza scolastica, ai docenti, ai collaboratori e agli alunni per il loro contributo nella realizzazione dell’iniziativa. Il primo cittadino ha concluso con un ringraziamento particolare agli uffici comunali, in special modo al settore Lavori Pubblici guidato dall’ing. Bonaiuto “… per aver curato con dedizione ogni fase amministrativa e progettuale dell’intervento”.