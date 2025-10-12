Basket: un blackout costa caro. Milazzo rimonta e strappa la vittoria al Marsala

La Nuova Pallacanestro Marsala esce sconfitta nel match contro Svincolati Academy Milazzo, terminato 83-85 dopo una gara combattuta, caratterizzata da una partenza grintosa e una seconda metà più sofferta.



Ottimo avvio di Marsala

La squadra di Marsala inizia la partita con grande attenzione sia in attacco che in difesa, chiudendo il primo quarto in netto vantaggio (28-18). Il buon approccio si conferma anche nel secondo periodo, chiuso 20-22, con la formazione di casa capace di mantenere il controllo grazie a una difesa compatta e un attacco efficace.



Terzo quarto da dimenticare

Il terzo quarto si rivela però fatale per Marsala: la squadra subisce la rimonta degli ospiti che, grazie a più intensità e concretezza, colmano il gap fino a portarsi avanti sul 14-22. Svincolati Academy prende in mano la partita, condizionando il morale e la lucidità dei padroni di casa.



Finale generoso, ma non basta

Nell’ultimo quarto Marsala ritrova spirito e intensità, riavvicinandosi agli avversari con un parziale di 21-23, ma non basta per ribaltare l’esito della gara. Tra i migliori in campo spiccano Vieversys (21 punti), Abrignani (17) e Allegri (16), ma a vincere la sfida individuale è Aiello con 24 punti per gli ospiti, supportato da Onwuta (13) e Letizia (12).



Analisi statistica

Marsala è risultata nettamente superiore nei tiri liberi e ha tenuto gli avversari a distanza con una buona difesa, registrando meno falli personali rispetto agli ospiti. Tuttavia, il dato sulle triple e la difficoltà nel terzo quarto pesano sull’economia della partita, consegnando la vittoria agli Svincolati Academy nonostante una prova generosa e ordinata degli uomini di coach Grillo.



La squadra si prepara a lavorare sugli errori e a ripartire dai segnali positivi emersi nei primi due quarti, consapevole che attenzione mentale e difensiva saranno la chiave per riscattarsi nei prossimi incontri.