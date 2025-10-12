Basket: Trapani batte all’overtime Venezia e azzera la penalizzazione

Al termine di una gara avvincente, arricchita dalla coda di un tempo supplementare, la Trapani Shark ha vinto in casa contro Venezia con il risultato finale di 109 a 102.

Il match è stato una vera e propria altalena di emozioni: i veneti hanno chiuso in vantaggio il primo, subendo il ritorno granata nel secondo. Ancora avanti, di misura, Venezia nel terzo quarto, ma la grinta del team di Repesa ha consentito di giungere al pareggio finale (91-91). All’overtime, trascinati dal pubblico presente al Palazzetto, gli Shark hanno avuto la meglio, chiudendo 109 a 102.

Migliori marcatori i trapanesi Allen e Petruccelli e il veneziano Cole, tutti con 24 punti.

Con questa vittoria, sommata a quella con Trieste dell’esordio, Trapani azzera la penalizzazione di quattro punti.

IL TABELLINO

Trapani Shark 109 – Umana Reyer Venezia 102

Parziali: (18-22; 29-22; 19-25; 25-24; 18-11).

Trapani Shark : Eboua 12, Cappelletti, Ford 23, Arcidiacono 2, Rossato 12, Alibegovic 8, Allen 24, Pugliatti ne, Petrucelli 24, Sanogo 4, Hurt.

Allenatore: Jasmin Repesa.

Assistenti: Ivica Skelin, Alex Latini.

Umana Reyer Venezia: Tessitori 13, Cole 24, Horton 9, Lever ne, De Nicolao, Candi 5, Bowman 14, Wheatle 2, Nikolic 6, Parks 9, Wiltjer 8, Valentine 12.

Allenatore: Neven Spahija

Assistenti: Emanuele Molin, Alberto Billio, Veljko Perovic