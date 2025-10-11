Campionato Regionale Gold, la Diavoli Rossi Marsala sul podio di Rosolini

Ottimo l’esordio delle ginnaste marsalesi della Diavoli Rossi nella prima prova di Campionato Regionale Gold di ginnastica artistica femminile svoltasi a Rosolini (SR) sabato 4 Ottobre. Ad aprire la competizione le più piccole, le Gold 3 A, Clara Morsello A1, Angelica Bonomo A1 e Giada Pipitone A2, che pur trovandosi soltanto in 3 hanno ottenuto un fantastico terzo posto. L’A1 Angelica Bonomo si aggiudica il primato di gara al volteggio con 17.600. Le Gold 3 B, squadra composta dalla capitana Quyet Cerami e da Adele Bertolino, Rossella Santoro e Giorgia di Miceli, senza commettere nemmeno un errore conquistano il 1° posto. Grande soddisfazione per i tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. Cerami ottiene il punteggio più alto di tutta la gara alle parallele asimmetriche, 15.100, il terzo punteggio più alto al volteggio, 17.650, il terzo alla trave, 15.450 ed un 16.550 al corpo libero che la colloca al primo posto in assoluto all’attrezzo. Raggiunge il secondo posto assoluto nella classifica a trave Giorgia Di Miceli (15.550). Debutto felice, inoltre, quello della ginnasta veterana Maria Barraco per la prima volta anche come aspirante tecnico.