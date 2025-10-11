A Petrosino si ripuliscono tombini e caditoie per fare fronte alle prime piogge

Il Comune di Petrosino, anche in vista della stagione delle piogge, ha avviato una campagna di pulizia e manutenzione delle caditoie, dei tombini e delle reti di smaltimento delle acque piovane su tutto il territorio comunale. L’intervento ha l’obiettivo di prevenire allagamenti e disagi in caso di forti piogge e di garantire la sicurezza dei cittadini e delle strade. Gli operatori stanno effettuando la rimozione di foglie, detriti, terra e rifiuti che possono ostruire il deflusso dell’acqua, oltre alla verifica del corretto funzionamento delle condotte di scarico.

“Questi interventi sono fondamentali per la sicurezza urbana e la tutela del nostro territorio – dichiara il Sindaco – Un ringraziamento al personale comunale e agli operatori per il lavoro puntuale e prezioso che stanno svolgendo in vista della stagione autunnale“. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare mantenendo pulite le aree davanti alle proprie abitazioni o attività e a segnalare eventuali criticità agli uffici comunali.