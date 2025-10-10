Domenica di fuoco per la Nuova Pallacanestro Marsala: Milazzo ospite al Palamedipower

Domenica 12 ottobre alle ore 18 al Palamedipower di Marsala andrà in scena un’importante sfida del campionato di Serie C Sicilia, che vedrà opporsi la Nuova Pallacanestro Marsala agli Svincolati Milazzo. Una partita fondamentale per la squadra di casa, che arriva da due sconfitte consecutive e sente forte la necessità di invertire subito il trend negativo per non compromettere il proprio percorso in questo campionato competitivo e ricco di insidie.

Il girone P di Serie C Sicilia presenta squadre molto agguerrite, determinate a conquistare punti preziosi per la classifica. La Nuova Pallacanestro Marsala, con il sostegno del proprio pubblico, vuole sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e tornare al successo davanti ai propri tifosi. La squadra ha dimostrato in queste prime giornate di avere qualità e spirito combattivo, ma ora più che mai è chiamata a difendere il Palamedipower con le unghie e con i denti, mostrando carattere e determinazione.

Gli Svincolati Milazzo, noti per il loro gioco dinamico e aggressivo, metteranno sicuramente in difficoltà la Nuova Pallacanestro Marsala, proponendo una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Sarà quindi fondamentale per i lilibetani mantenere concentrazione, rigore tattico e una presenza fisica costante sul parquet per ottenere un risultato positivo.

“Un roster giovane, completo e lungo che viene da una vittoria contro il Cus Palermo” – così l’assistant coach della Npm, Andrea Anteri. “Una squadra che fa dell’energia e della corsa il punto di forza, con degli ottimi esterni. Noi veniamo da 2 sconfitte con 2 squadre accreditate a vincere il campionato. Dobbiamo cambiare atteggiamento – continua Anteri – e approccio alla partita, e farci trovare pronti ad impattare l’energia che Milazzo butterà sul parquet. Ci siamo allenati bene questa settimana”.

L’appuntamento è quindi per domenica alle 18, quando il Palamedipower si trasformerà in un vero e proprio campo di battaglia sportivo.