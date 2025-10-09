Bella vittoria per l’Handball Erice contro il Mestrino nel recupero della terza giornata di A1

Vittoria per l’Ac Life Style Handball Erice che si impone contro Mestrino per 24 a 14 nel recupero della terza giornata di A1. Una gara caratterizzata da numerosi cambi di ritmi. Mestrino con il suo ritmo ragionato ha provato a mettere in difficoltà le Arpie che, di contro, quando è riuscita ad accelerare, ha mostrato tutto il suo valore allungando lo score. Ritmo non troppo alto con Erice che parte bene con un buon 4 a 2. Mestrino però rallenta il ritmo ed è la mossa giusta con la squadra di casa che riesce a ribaltare la situazione con un 4 a 5. Attesa, costruzione lenta e tanta pazienza: queste sono le armi che Giuseppe Lucarin ha schierato nei primi 30 minuti di gioco. Come spesso accade, però, Cristina Cabeza Gutierrrez cambia tutto. Escono tutte e sei le giocatrici di movimento e la squadra è completamente nuova. Questa mossa destabilizza Mestrino e le Arpie ribaltano la situazione sul 7 a 6. Martinez Bizzotto sigla due contropiedi, Sablic insiste e le Arpie volano.

Il secondo tempo inizia con Erice nuovamente in attacco con Severin con tre ottime conclusioni. Do Nascimento guadagna un sette metri che Pessoa sfrutta al massimo: +6. Erice sfrutta il doppio giocatore di vantaggio per andare sul 20 a 12. Le due squadre abbassano il ritmo con le di ottime parate di Pinto Pereira. Per tantissimi minuti non si realizza finché non mancano 2 minuti e mezzo: Manolojvic realizza il +8 che chiude idealmente la gara. Le Arpie vincono 24 a 15. Alexandra Severin dichiara: “Bene la vittoria, ma possiamo giocare molto meglio. Abbiamo molti schemi e queste sono partite che dobbiamo vincere. È una settimana difficile, vista la quantità di impegni, ma dobbiamo essere migliori, perché la difesa deve essere solida e anche in contropiede dobbiamo fare di più”.