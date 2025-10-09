Bella vittoria per l’Handball Erice contro il Mestrino nel recupero della terza giornata di A1

redazione

Bella vittoria per l’Handball Erice contro il Mestrino nel recupero della terza giornata di A1

Condividi su:

giovedì 09 Ottobre 2025 - 09:39

Vittoria per l’Ac Life Style Handball Erice che si impone contro Mestrino per 24 a 14 nel recupero della terza giornata di A1. Una gara caratterizzata da numerosi cambi di ritmi. Mestrino con il suo ritmo ragionato ha provato a mettere in difficoltà le Arpie che, di contro, quando è riuscita ad accelerare, ha mostrato tutto il suo valore allungando lo score. Ritmo non troppo alto con Erice che parte bene con un buon 4 a 2. Mestrino però rallenta il ritmo ed è la mossa giusta con la squadra di casa che riesce a ribaltare la situazione con un 4 a 5. Attesa, costruzione lenta e tanta pazienza: queste sono le armi che Giuseppe Lucarin ha schierato nei primi 30 minuti di gioco. Come spesso accade, però, Cristina Cabeza Gutierrrez cambia tutto. Escono tutte e sei le giocatrici di movimento e la squadra è completamente nuova. Questa mossa destabilizza Mestrino e le Arpie ribaltano la situazione sul 7 a 6. Martinez Bizzotto sigla due contropiedi, Sablic insiste e le Arpie volano. 

Il secondo tempo inizia con Erice nuovamente in attacco con Severin con tre ottime conclusioni.  Do Nascimento guadagna un sette metri che Pessoa sfrutta al massimo: +6. Erice sfrutta il doppio giocatore di vantaggio per andare sul 20 a 12. Le due squadre abbassano il ritmo con le di ottime parate di Pinto Pereira. Per tantissimi minuti non si realizza finché non mancano 2 minuti e mezzo: Manolojvic realizza il +8 che chiude idealmente la gara. Le Arpie vincono 24 a 15. Alexandra Severin dichiara: “Bene la vittoria, ma possiamo giocare molto meglio. Abbiamo molti schemi e queste sono partite che dobbiamo vincere. È una settimana difficile, vista la quantità di impegni, ma dobbiamo essere migliori, perché la difesa deve essere solida e anche in contropiede dobbiamo fare di più”. 

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta