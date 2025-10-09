Sospesa la mensa scolastica a Calatafimi, malesseri tra gli studenti. Anche Trapani ‘trema’

“E’ arrivata la nota Asp che ha sospeso in via cautelare l’attività della ditta nella sede operativa di Trapani. Di fatto tutte le scuole della città di Trapani, che sono serviti dalla stessa ditta, da domani è presumibile che avranno sospesa la mensa scolastica in attesa che la stessa ripristini i requisiti di legge che gli sono stati disposti. Pertanto la corretta sospensione attuata dal comune di Calatafimi Segesta, in via cautelare lunedì scorso, è stata ulteriormente confermata dall’Azienda sanitaria provinciale”. Questo è il messaggio – preoccupante – lanciato dal sindaco Francesco Gruppuso a nome dell’Amministrazione comunale di Calatafimi che avverte anche Trapani e i comuni serviti dalla stessa ditta che gestisce il servizio di refezione in diverse scuole dell’hinterland.

La misura si è resa necessaria dopo i controlli effettuati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), che hanno rilevato valori dell’acqua utilizzata per la preparazione dei pasti non conformi agli standard previsti dalla normativa vigente. La sospensione resterà in vigore fino alla completa soluzione delle criticità riscontrate e al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria nei locali utilizzati per la refezione. Il provvedimento arriva dopo che, nei giorni scorsi, alcuni alunni avevano manifestato sintomi di malessere, inducendo il Comune di Calatafimi Segesta a sospendere in via precauzionale il servizio mensa già a partire da lunedì scorso, in attesa dei risultati degli accertamenti.