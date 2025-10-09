San Vito Lo Capo: deceduta una donna colpita da un masso

Una turista di nazionalità svizzera ha perso la vita dopo essere stata colpita da un masso staccatosi dalla parete rocciosa mentre si trovava alla base del settore per una arrampicata. L’incidente mortale è avvenuto alla falesia Salinella nel territorio di San Vito Lo Capo. Si tratta di una delle mete più frequentate del trapanese dagli appassionati di arrampicata. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Vista la gravità della situazione, è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare. Un elicottero dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi, ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si è diretto rapidamente sul luogo dell’incidente.

All’arrivo dei soccorritori, la donna si trovava in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate al braccio e alla gamba. I tecnici del SASS hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Constatato il decesso dal medico intervenuto e ottenuta l’autorizzazione dal magistrato di turno, la salma è stata imbarellata e trasportata dai tecnici del Soccorso Alpino fino alla strada più vicina, dove è stata affidata alle autorità competenti.