A Petrosino il mercato settimanale torna in viale Giacomo Licari

Dopo il riscontro della versione estiva del mercato settimanale svoltasi nella località Biscione, l’Amministrazione comunale petrosilena annuncia il ritorno del mercato settimanale alla sua modalità ordinaria. Il mercato si terrà ogni lunedì mattina in una nuova collocazione, nei pressi del Palazzo Municipale, precisamente in viale Giacomo Licari. L’iniziativa mira a garantire continuità a un appuntamento molto apprezzato dai cittadini, offrendo un’occasione per fare acquisti di qualità e, al contempo, favorire momenti di incontro e socialità e sostenere anche gli operatori commerciali.