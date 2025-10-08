Filippo Suriano vince il Torneo Open al Sunshine di Marsala

Il palermitano Filippo Suriano del Kalta TC ha vinto il Torneo Open disputato al Sunshine Tennis Club di Marsala, superando in finale Walter Di Pietro con il punteggio di 7/5, 6/4. Il torneo, che ha visto la partecipazione di 60 atleti, sotto l’attenta guida dell’organizzatore Maestro Marcello, anche giudice arbitro. Suriano è un tennista di Terza Categoria che ha eliminato ben tre avversari di Seconda Categoria classificati 2.8: Ardizzone nei quarti, Coppola in semifinale e infine Di Pietro in finale. Questo straordinario percorso gli consentirà di ottenere nel 2026 la classifica 2.8, grazie alle sue qualità tecniche e tattiche dimostrate in campo. Prossimo appuntamento Open il 23 novembre al Sunshine.