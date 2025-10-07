Trapani Shark si prepara per il Basketball Champions League

Il Pala Shark si prepara ad accogliere il primo turno del Basketball Champions League, la lega europea che vede le prime società delle massime serie di Pallacanestro del Vecchio Continente, sfidarsi in fasi a gironi. Domani, 8 ottobre, i granata accoglieranno il Tenerife per una gara che prometterà spettacolo a partire dalle 20.30. La società comunica che sono ancora disponibili i biglietti per Trapani Shark- La Laguna Tenerife che rappresenterà l’esordio casalingo per gli Shark in BCL. Il match è in programma mercoledì 8 Ottobre alle 20.30 al Pala Shark. Sarà possibile acquistare il proprio biglietto (intero o ridotto) attraverso il circuito Platinium QUI. Una sfida che segna il debutto della squadra di Jasmin Repeša nella BCL.