Un grande Marsala 1912 vince 4 a 1 contro il Bagheria

Un grande Marsala 1912 vince 4 a 1 in casa, al Municipale “Nino Lombardo Angotta” contro il Bagheria. Il Marsala c’è, sta prendendo il giusto ritmo e si vede: nella quarta giornata del Campionato di Eccellenza, al 14′ segna subito Manno su rigore e benchè arrivi il pari degli ospiti ancora una volta su rigore, messo a segno da Ordonez, il Marsala chiude la gara già nel primo tempo con le reti di Costa al 34′ e di nuovo di Manno. Nel secondo tempo non c’è storia e gli azzurri di Mister Chinnici calano il poker all’inizio della ripresa, al 46′. Al momento il Marsala 1012 guida la classifica con 10 punti assieme al Licati, al Partinicaudace e all’Unitas Sciacca.