Salemi, “degrado al parco giochi e al Castello, il sindaco intervenga con urgenza”

Il consigliere comunale di Salemi, Dario Verde, ha presentato un’interrogazione consiliare rivolta al Sindaco e alla Giunta per denunciare lo stato di degrado del parco giochi di Piazza Libertà e delle aree adiacenti, comprese quelle situate nei pressi del Castello Normanno-Svevo. Una segnalazione dettagliata, che pone l’accento su condizioni ritenute non solo indecorose, ma anche pericolose per la sicurezza pubblica, in particolare dei più piccoli. “Piazza Libertà è uno dei luoghi simbolo di Salemi – afferma Verde – ed è inaccettabile che si presenti in questo stato di abbandono. Non possiamo permettere che un’area così centrale e frequentata da famiglie e visitatori sia ridotta a un cumulo di incuria e degrado”.

Il cattivo stato del Parco Giochi e della Piazza Libertà

Il consigliere evidenzia come il parco giochi situato all’interno della piazza versi in condizioni disastrose: giochi danneggiati e inutilizzabili, sporcizia diffusa, rifiuti abbandonati e perfino un lampione pericolante, descritto come in procinto di spezzarsi e quindi potenzialmente rischioso per l’incolumità dei cittadini. A completare il quadro, la presenza di muri fatiscenti, scale invase dalle erbacce, recinzioni divelte e un ascensore trasformato in discarica, tutte problematiche che, secondo Verde, “contribuiscono a trasmettere una pessima immagine della città”. Anche l’area giochi collocata all’interno del perimetro del Castello Normanno-Svevo non è esente da critiche. Verde denuncia atti di vandalismo ai danni delle strutture, resi possibili dall’assenza di un sistema di videosorveglianza e dalla mancanza di manutenzione. “La responsabilità della manutenzione degli spazi pubblici – sottolinea – ricade sull’Amministrazione comunale, che ha il dovere di garantire sicurezza e decoro urbano, specialmente nei luoghi destinati ai minori”.

L’interrogazione si conclude con tre quesiti rivolti al Sindaco e alla Giunta:

Se si intenda attivare un monitoraggio ciclico e costante dello stato di manutenzione del paese, senza attendere segnalazioni da parte dei consiglieri; Quali interventi urgenti si vogliano predisporre per mettere in sicurezza i parchi giochi e rimuovere il lampione pericolante; Se esista un piano di manutenzione programmata per le aree gioco e per le principali zone pubbliche della città, oppure se si intenda continuare a procedere con interventi emergenziali e improvvisati.

“Serve una visione seria e strutturata della cura urbana – conclude Verde – non possiamo più limitarci a rincorrere le emergenze. La città merita rispetto, e i cittadini ancor di più“. L’interrogazione sarà discussa in Consiglio comunale.