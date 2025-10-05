Inizia con una vittoria in trasferta per il Trapani Shark il campionato di basket

Al Pala Trieste, buona la prima per la Trapani Shark che batte i padroni di casa 91-87 al termine di una partita condotta per 40 minuti.

Parte fortissimo la Trapani Shark che trova nei primi 18 minuti percentuali da 2 vicine all’80%. Trieste rientra nel finale di frazione. Dopo la pausa Allen e Ford trascinano i granata ma nell’ultimo periodo Trieste ritrova coraggio, piazza un break di 14-1 e a 3’ dalla fine si porta sul -1 (80-81). In un finale punto a punto Trapani è più lucida e conquista meritatamente la vittoria.