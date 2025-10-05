Inizia con una vittoria in trasferta per il Trapani Shark il campionato di basket

redazione

Inizia con una vittoria in trasferta per il Trapani Shark il campionato di basket

Condividi su:

domenica 05 Ottobre 2025 - 12:57

Al Pala Trieste, buona la prima per la Trapani Shark che batte i padroni di casa 91-87 al termine di una partita condotta per 40 minuti.

Parte fortissimo la Trapani Shark che trova nei primi 18 minuti percentuali da 2 vicine all’80%. Trieste rientra nel finale di frazione. Dopo la pausa Allen e Ford trascinano i granata ma nell’ultimo periodo Trieste ritrova coraggio, piazza un break di 14-1 e a 3’ dalla fine si porta sul -1 (80-81). In un finale punto a punto Trapani è più lucida e conquista meritatamente la vittoria.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta