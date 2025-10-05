Esperienza Castanea, la Pallacanestro Marsala va al tappeto: ora serve l’orgoglio al PalamediPower

La Nuova Pallacanestro Marsala incassa una sconfitta nella seconda giornata di Serie C, travolta dall’esperienza e dalla solidità del Castanea Basket. La gara, disputata alla Palestra Comunale Ritiro di Messina, si è chiusa con il punteggio di 98 a 81 per la formazione di casa, che ha indirizzato la partita fin dai primi minuti.

I padroni di casa hanno impresso il proprio ritmo già nel primo quarto, chiuso con un eloquente 36-15, riuscendo poi a consolidare il vantaggio nel secondo periodo, arrivando all’intervallo sul 60-37. Nel terzo quarto la forbice si è ulteriormente allargata fino all’80-56, lasciando poco spazio alle speranze di rimonta dei marsalesi. Soltanto nell’ultima frazione la NPM ha mostrato una timida reazione, riuscendo a ridurre in parte il gap, quando però il risultato era ormai deciso. Il Castanea ha saputo sfruttare la propria maggiore esperienza nella gestione dei possessi offensivi, risultando particolarmente efficace in attacco soprattutto nelle prime due frazioni.

Il team manager della Nuova Pallacanestro Marsala, Ciccio Giacalone, ha analizzato così la sconfitta: «Quando incontriamo squadre che hanno esperienza è dura per noi. Il divario dei primi due quarti non lo recuperi facilmente. C’è stata una piccola reazione nell’ultimo quarto, ma i giochi erano già fatti. Le prime due fasi di gioco hanno fatto la differenza». Un destino quasi preannunciato anche dalle parole di coach Grillo nel prepartita, segno che lo staff tecnico conosce bene le difficoltà su cui occorrerà lavorare in settimana.

La testa va ora già al prossimo impegno: domenica 12 ottobre la NPM tornerà sul parquet di casa del PalamediPower, dove sfiderà gli Svincolati Academy, con l’obiettivo di riscattare questa partenza in salita e raccogliere i primi punti della stagione.