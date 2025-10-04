Trapani, Nicola Lamia eletto presidente della commissione “Sport e Spettacolo”

“Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia – Trapani desidera esprimere le più sincere congratulazioni al consigliere comunale Nicola Lamia per la sua elezione a Presidente della Quarta Commissione consiliare “Sport e Spettacolo” del Comune di Trapani”.

Questa nomina, secondo il circolo trapanese di Fratelli d’Italia, rappresenta un riconoscimento del valore, della competenza e dell’impegno che Nicola Lamia ha dimostrato nel suo mandato consiliare.

Le competenze della quarta commissione

La Quarta Commissione, in virtù del proprio regolamento, ha competenze specifiche in materia di sport, spettacolo, cultura, eventi pubblici e manifestazioni, nonché nelle iniziative volte a valorizzare il territorio attraverso forme di intrattenimento e aggregazione.

“Con questa presidenza, Fratelli d’Italia rafforza ulteriormente la sua rappresentanza nei ruoli chiave del governo cittadino, dopo la già riconosciuta presidenza della Settima Commissione consiliare “Controllo e Garanzia” affidata al consigliere Maurizio Miceli. Tale doppia presenza alla guida di commissioni fondamentali per la vita amministrativa testimonia la centralità che il nostro partito intende mantenere nella vita politica di Trapani e la fiducia riposta nei nostri rappresentanti.

Siamo certi che, sotto la guida di Nicola Lamia, la Quarta Commissione saprà operare con concretezza, visione e spirito di servizio, promuovendo iniziative sportive e culturali capaci di coinvolgere le nostre comunità, rilanciare eventi di richiamo e sostenere le associazioni del territorio.