Ordine degli Agronomi e Forestali di Trapani, si insedia il nuovo consiglio

Il 29 settembre scorso si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Trapani (ODAF), inaugurando un mandato quadriennale che guiderà l’Ordine fino al 2029.
Il nuovo consiglio è composto da:
Dott. Agronomo Gaspare Lodato – Presidente
Dott.ssa Agronomo Franca Omodei – Vice Presidente
Dott.ssa Agronomo Mariella Saladino – Segretario
Dott. Agronomo Giuseppe Mustazza – Tesoriere
Dott. Agronomo Renzo Nicolò Amato – Consigliere
Dott. Agronomo Diego Asta – Consigliere
Dott. Agronomo Adriano Chirco – Consigliere
Dott. Agronomo Pietro Marchese – Consigliere
Dott. Agronomo Junior Riccardo Russo Tiesi – Consigliere Tra i principali obiettivi del nuovo consiglio vi è quello di rafforzare negli iscritti il senso di appartenenza all’ODAF di Trapani, favorendo il coinvolgimento diretto degli iscritti attraverso momenti di confronto, una comunicazione efficace e trasparente e la pianificazione di attività formative rispondenti alle esigenze del territorio in cui operano. Attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad eventi divulgativi, seminari o convegni e specifici tavoli tecnici, il nuovo Consiglio continuerà a promuovere:
- la tutela del territorio e del paesaggio, lo sviluppo sostenibile in agricoltura e nell’ambiente e l’accrescimento della biodiversità, per garantire la salute del territorio e del paesaggio, combinando l’approccio tecnico con una forte responsabilità sociale;
- la sicurezza e la gestione del territorio e delle risorse naturali al fine di contrastare il degrado ambientale attraverso la pianificazione dell’assestamento forestale, della bonifica, dell’irrigazione, della gestione dei parchi e delle riserve;
- le produzioni agricole e la gestione del territorio favorendo gli aspetti ecologici e ambientali;
- la diffusione di buone pratiche in materia di pianificazione urbanistica e infrastrutture verdi, a beneficio delle aree rurali ed urbane;
- l’aggiornamento professionale continuo degli iscritti, per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.