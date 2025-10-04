Ordine degli Agronomi e Forestali di Trapani, si insedia il nuovo consiglio

Il 29 settembre scorso si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Trapani (ODAF), inaugurando un mandato quadriennale che guiderà l’Ordine fino al 2029.

Il nuovo consiglio è composto da:

Dott. Agronomo Gaspare Lodato – Presidente

Dott.ssa Agronomo Franca Omodei – Vice Presidente

Dott.ssa Agronomo Mariella Saladino – Segretario

Dott. Agronomo Giuseppe Mustazza – Tesoriere

Dott. Agronomo Renzo Nicolò Amato – Consigliere

Dott. Agronomo Diego Asta – Consigliere

Dott. Agronomo Adriano Chirco – Consigliere

Dott. Agronomo Pietro Marchese – Consigliere

Dott. Agronomo Junior Riccardo Russo Tiesi – Consigliere Tra i principali obiettivi del nuovo consiglio vi è quello di rafforzare negli iscritti il senso di appartenenza all’ODAF di Trapani, favorendo il coinvolgimento diretto degli iscritti attraverso momenti di confronto, una comunicazione efficace e trasparente e la pianificazione di attività formative rispondenti alle esigenze del territorio in cui operano. Attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad eventi divulgativi, seminari o convegni e specifici tavoli tecnici, il nuovo Consiglio continuerà a promuovere: