La Nuova Pallacanestro Marsala in campo a Messina a caccia dei primi punti

Sabato 4 ottobre alle ore 19:00, presso la storica Palestra Comunale di Ritiro (Via San Jachiddu, Messina), andrà in scena la seconda giornata della regular season di Serie C maschile. I padroni di casa del Castanea Basket 2010 accoglieranno la Nuova Pallacanestro Marsala per una sfida ad alta tensione, ricca di agonismo e passione, in linea con lo spirito del claim #passionecherimbalza che sta accompagnerà la squadra lilibetana in questa stagione.

Entrambe le formazioni sono chiamate a dare il massimo per conquistare punti fondamentali in una categoria rinnovata, che da quest’anno vede una formula più competitiva e gironi suddivisi in Conferences, con promozioni alla Serie B Interregionale e un percorso ben strutturato per playoffs e playouts. La squadra di Marsala, reduce da una prestazione combattuta nella giornata inaugurale, cerca il riscatto contro una Castanea giovane ma determinata.

Per coach Peppe Grillo: “Castanea è un’altra squadra di vertice, formata da giocatori di categoria. Ci stiamo allenando con la giusta dedizione. C’è tanta voglia di riscatto e di evitare gli errori fatti nella prima gara. Attenzione dal primo minuto e intensità per tutta la gara”.

Tutti gli aggiornamenti sui canali social della Nuova Pallacanestro Marsala, cercando le pagine PALAMEDIPOWER. L’appuntamento si preannuncia imperdibile per gli appassionati di basket.