Erice, attivato il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia

È partito ieri, nelle scuole dell’infanzia del Comune di Erice, il servizio di refezione scolastica. In continuità con quanto già avviato nel precedente anno scolastico, la somministrazione dei pasti per i bambini sarà fatta con il cosiddetto “scodellamento”: primo, secondo e contorno saranno serviti direttamente nelle stoviglie all’interno delle sale mensa degli istituti, abbandonando la distribuzione in piatti preconfezionati.

Le nuove modalità di erogazione del servizio che era già attivo presso le scuole dell’infanzia Giovanni Paolo II, Walt Disney e nella scuola media Pagoto nella sede centrale di via Tivoli, da quest’anno scolastico sarà esteso anche al plesso “Carla Accardi” di Napola dove peraltro è stata allestita una moderna e funzionale sala refettorio e, quanto prima, anche alla sezione Baden Powell di San Giuliano.

Per quanto riguarda i pagamenti resta confermato l’utilizzo della piattaforma pagoPA, che consente alle famiglie di effettuare i versamenti in modo semplice, sicuro e tracciabile.

«Oltre a garantire un pasto più simile a quello consumato in famiglia – dichiara la sindaca Daniela Toscano – le nuove modalità di erogazione del pasto permettono di migliorare la qualità complessiva del servizio e contribuisce sensibilmente a contenere l’impatto ambientale legato al trasporto e agli imballaggi promuovendo una filiera più attenta alla salute e alla sostenibilità. Con lo scodellamento vogliamo quindi offrire ai nostri piccoli alunni un servizio di mensa ancora più dignitoso, vicino a quello che avviene a casa, con pasti caldi e sostenibili, peraltro attraverso una attenta politica di razionalizzazione delle risorse adottata negli ultimi anni, le tariffe resteranno invariate anche per questo anno scolastico».

Afferma Carmela Daidone, assessora con delega alla pubblica istruzione: «Questo passo avanti per la refezione scolastica, che abbiamo introdotto già nel precedente anno scolastico, rappresenta un segnale concreto di attenzione alle famiglie e alla qualità del servizio. È una scelta che guarda sia alla salute dei bambini sia al rispetto dell’ambiente, in linea con i criteri ambientali minimi che permette di ridurre l’impatto ambientale e al tempo stesso di garantisce un’alimentazione sana ed equilibrata. Peraltro da oggi è stata messa in funzione nel Plesso “Carla Accardi” di Napola una moderna e funzionale sala refettorio che abbiamo ristrutturato attraverso un apposito finanziamento intercettato attraverso il PNRR che ci ha consentivo di realizzare un ambiente sicuramente più funzionale per i nostri alunni».

Per informazioni sul servizio di refezione scolastica è possibile contattare l’ufficio pubblica istruzione del Comune di Erice (0923-502870, 0923-502874, 0923-502816) o consultare il sito istituzionale.