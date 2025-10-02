Campobello, “Strade senza segnaletica, scarsa sicurezza per mezzi e pedoni”

Alcune strade del territorio comunale di Campobello di Mazara risultano ancora oggi prive della necessaria segnaletica verticale e orizzontale, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza di automobilisti, ciclisti, pedoni e animali. A segnalare la situazione sono i consiglieri comunali di opposizione, che hanno presentato un’interrogazione ufficiale rivolta all’amministrazione comunale.

L’iniziativa, firmata da Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni, nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e dell’approvazione di precedenti mozioni consiliari che, secondo i consiglieri, non hanno ancora avuto riscontro concreto. Nell’interrogazione si chiede di conoscere le motivazioni della mancata installazione della segnaletica stradale e i tempi previsti per la messa in sicurezza delle aree interessate. I consiglieri sottolineano come l’assenza di interventi in tal senso continui a rappresentare un rischio evitabile per tutta la comunità. L’opposizione invita l’Amministrazione comunale ad agire con urgenza per garantire la sicurezza stradale e dare seguito agli impegni già assunti in sede consiliare.