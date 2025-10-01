Petrosino accoglie il Raid dell’Etna Porsche Tribute

Petrosino si prepara ad accogliere una tappa del prestigioso Raid dell’Etna – Porsche Tribute, giunto quest’anno alla sua 27ª edizione. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 1° ottobre, quando le storiche auto protagoniste del Giro della Sicilia faranno sosta in città, regalando a cittadini e visitatori un pomeriggio all’insegna del fascino automobilistico e della cultura sportiva. Le vetture arriveranno in viale Giacomo Licari alle ore 15.00, dove rimarranno in esposizione fino alle 17.00, offrendo un’occasione unica per ammirare da vicino modelli d’epoca di straordinaria bellezza. Un evento di grande richiamo che valorizza il territorio e contribuisce a promuovere l’immagine di Petrosino a livello regionale e nazionale.