Marsala: lo Scuolabus parte, la Mensa no. Alunni ancora senza cibo in classe

Noi lo avevamo detto, purtroppo: il servizio mensa sarebbe slittato. Così è stato. Neppure da oggi, 1° ottobre, data in cui era stata rinviata la refezione, partirà. E’ attivo invece, in favore degli alunni dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, iscritti, il trasporto tramite Scuolabus. Lo stesso sarà erogato dall’Operatore Economico “Global Services Mobility” di Trapani, e la domanda di iscrizione on-line è raggiungibile cliccando QUI. Il Servizio di Refezione Scolastica 2025/2026 in favore degli alunni dell’Infanzia e Primaria iscritti al tempo prolungato, sarà attivo, presumibilmente dalla seconda settimana del mese di ottobre. Così fanno sapere dal Comune di Marsala. Il servizio sarà erogato dal nuovo Operatore Economico Vivenda SpA, Siciliana Pasti srl e Bitti srl, costituiti in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI).

La vicenda e il ricorso

Lo slittamento scaturisce dai molteplici adempimenti amministrativi conseguenziali alla sentenza del CGA, che ha revocato la precedente aggiudicazione della gara pubblica. Secondo il Comune il ritardo è dovuto alla Centrale Unica di Committenza “Tirreno Ecosviluppo” di Messina, in ordine alle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative sull’Operatore Economico e sull’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione adottato il 15 settembre scorso. Il nuovo gestore della mensa ha costituito il Raggruppamento Temporaneo nella giornata di lunedì 29 settembre e “… sono in corso le operazioni di consegna e verifica dei locali mensa e la contrattualizzazione del personale dipendente necessari e consequenziali per l’avvio del servizio“. La “Serenissima Ristorazione SpA” ha provveduto all’immediata riconsegna dei locali (cucine e refettori) delle scuole e ritiro delle proprie attrezzature, creando diverse difficoltà operative dopo aver perso il ricorso. Intanto la domanda di iscrizione on-line è raggiungibile QUI.

Ritardi ingiustificati

Resta il fatto che i ritardi dell’avvio della mensa per le centinaia di giovanissimi studenti marsalesi non può essere alcun modo giustificata. Un servizio come la refezione scolastica va pensata tempo prima, anche per evitare intoppi. E invece in questo territorio, i servizi, gli eventi, i bandi, vengono predisposti sempre con la regola “dell’ultimo momento”. Ma per far partire tutto nei tempi previsti, un’Amministrazione comunale deve giocare sempre d’anticipo. Questa è (o dovrebbe essere) la vera regola.