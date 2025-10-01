Si torna in campo per Castellammare-Marsala ottavi di Coppa Italia Eccellenza

Chiusa e bene l’ultima gara di Campionato che ha visto il Marsala vincere a Castelvetrano contro la Folgore, si apre oggi, 1° ottobre, l’infrasettimanale di Coppa Italia Eccellenza. Oggi infatti, gli azzurri di Mister Chinnici e del Presidente Angelo Casa incontreranno alle 15.30 a Castellammare del Golfo, la squadra locale per il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Chinnici ha convocato per l’occasione i portieri Furnari e Scuffia, i difensori Genesio, Tricoli, Chinnici, Giardina, Fradella, Mattaliano, Tarantino, Duli e Miliziano, i centrocampisti Lo Nigro, Rosciglione, Corso, Pace, Angileri, Affun, Galfano e D’Ancora, gli attaccanti Sferruzza, Chrisantus, Costa e Manno.