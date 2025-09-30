La Virtus Femminile Marsala perde in casa col Palermo Women ed esce dalla Coppa

Nuova sfida per la Virtus Femminile Marsala nella Coppa Italia Serie C Femminile contro le rosanero della Palermo Women di Rosalia Pipitone che sul rinnovato “Nino Lombardo Angotta” si impongono 0-4 sulle padrone di casa grazie ai goal di Dragotto, Coco, Di Salvo e Priolo. La coach azzurra Valeria Anteri si dice comunque fiduciosa insieme al presidente Mario Ambrogi del largo margine di miglioramento del suo giovane organico ancora in fase di rafforzamento. Terminato il viaggio della Coppa nazionale, le lilybetane guardano al Campionato di serie C con debutto in casa dello Sportiva Rende il 12 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso il campo da gioco “Azzurra” di Rende (CS).
