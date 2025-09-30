Ritardi nel servizio mensa a Marsala, interviene Sud Chiama Nord: “Siamo al 1° ottobre e ancora non si sa nulla…”

Il commissario provinciale di Sud Chiama Nord, Michele Galfano, interviene sui ritardi nell’attivazione del servizio mensa a Marsala. “Ogni anno la stessa storia, la stessa musica – scrive Galfano -. Domani è il 1° ottobre e della mensa scolastica non si sa ancora nulla. Alla scuola Asta-Sturzo, come in tutte le altre scuole di Marsala dove è previsto il servizio mensa, il Comune trova sempre una scusa: un anno cambia la gestione, l’anno dopo l’azienda precedente presenta ricorso…E intanto a pagare sono sempre le famiglie, costrette ad arrangiarsi con nonni e baby sitter”.

Michele Galfano

Sud Chiama Nord chiede, pertanto, soluzioni immediate e concrete al Comune di Marsala, “perché i bambini e i genitori non possono più essere lasciati soli davanti a questi continui ritardi”.