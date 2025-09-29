Il Marsala vince di misura a Castelvetrano, è già tempo di Coppa Italia

Il Marsala 1912 si porta a casa una vittoria importante da Castelvetrano, alla terza partita di stagione nel Campionato di Eccellenza Girone A. Autore dell’unica rete messa a segno è Sferruzza. Gli uomini di Mister Chinnici hanno dato prova di maturità complice però anche un’espulsione per la Folgore che inevitabilmente ha compromesso la partita per la squadra di casa. Peccato per non aver trovato il raddoppio che poteva dare maggiore serenità agli azzurri. I tre punti però sono a casa e ora si pensa alla Coppa Italia, i quarti di finale infatti si giocheranno mercoledì. Il Marsala sarà atteso a Castellammare che, in questa domenica, vincendo 2 a 0 in casa col Monteleprese, guida la classifica di Eccellenza con 9 punti. Ancora a 0 la Folgore e solo 3 punti per l’altra trapanese, l’Accademia, che ha perso in trasferta contro la Parmonval 2 a 0.