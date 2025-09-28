Il Trapani Calcio va sotto a Benevento che vince 2 a 0

Al “Ciro Vigorito” va in scena la sfida della settima giornata del Campionato di serie C tra Benevento e Trapani. I granata arrivano da imbattuti, nonostante gli 8 punti di penalizzazione (confermati in settimana) che li tengono lontani dalle zone alte della classifica. I padroni di casa, reduci dal pari amaro di Picerno, cercano riscatto per non perdere terreno dalla capolista Salernitana. Auteri schiera subito il 3-4-3 con Manconi, Salvemini e Lamesta in avanti. Aronica, privo di Vazquez, risponde a sorpresa con un 4-3-3, affidandosi a Canotto, Fischnaller e Ciuferri. Dopo soli 10 minuti il Benevento passa: Pierozzi colpisce il palo di testa, Manconi è rapido sulla ribattuta e segna l’1-0. La Strega sfiora più volte il raddoppio, soprattutto con Ceresoli e Lamesta, mentre il Trapani fatica a rendersi pericoloso.

Al 40’, su azione da corner, Pierozzi raddoppia. Il Trapani chiede il VAR (FVS), ma il gol è convalidato. Nella ripresa Aronica, espulso a fine primo tempo, lascia al vice la guida tecnica. Cambi da entrambe le parti ma la musica non cambia. Il Benevento domina, sfiorando il tris con Carfora e Lamesta. Nel finale Auteri passa al 3-5-1-1 per gestire. Finisce 2-0: prestazione convincente dei giallorossi, mentre il Trapani si arrende senza mai entrare davvero in partita.