Debutto amaro per la Nuova Pallacanestro Marsala contro una Dierre da grande salto

La prima gara di campionato di Serie C, disputata al Palamedipower di Marsala, ha visto la Nuova Pallacanestro Marsala affrontare la formazione della Dierre Reggio Calabria. Il punteggio finale di 67-85 racconta una partita difficile per i padroni di casa, che hanno faticato a tenere il ritmo di una squadra avversaria molto quotata. Nel primo quarto la Dierre ha imposto il proprio gioco con un netto 13-31. Gran parte del divario si è creato grazie alla loro precisione nei tiri da tre punti, soprattutto nei momenti decisivi, con giocatori di grande talento che hanno saputo sfruttare le occasioni offensive. La Nuova Pallacanestro Marsala ha risposto con poca intensità difensiva e qualche difficoltà a trovare fluidità in attacco, mancandole quel ritmo necessario per contenere una squadra così forte. Nel secondo quarto si è vista una reazione dei marsalesi, che sono riusciti a compattarsi e a difendere con maggiore attenzione, riducendo il divario fino al 34-43 di fine frazione. Questa fase ha mostrato una squadra volenterosa e capace di alzare il livello, ma la Dierre ha comunque mantenuto il controllo, mostrando quella solidità offensiva che farà la differenza nel corso della stagione. Il terzo quarto si è aperto con Marsala che è riuscita a portarsi a -5, un momento che ha acceso le speranze di rimonta davanti al pubblico di casa. Tuttavia, la Dierre Reggio Calabria ha prontamente reagito mettendo a segno tre triple consecutive, un break che ha chiaramente segnato la svolta definitiva della partita. Nel punteggio del terzo quarto, 53-64, si è vista la supremazia tecnica e tattica degli ospiti, bravi a capitalizzare gli errori avversari e a mantenere una marcia superiore. Nonostante la sconfitta, il team di coach Grillo non manca di rimboccarsi le maniche. Con grinta e determinazione, la squadra è pronta a imparare da questa esperienza per affrontare al meglio il proseguimento del campionato. I tifosi si aspettano un pronto riscatto nei prossimi incontri, con l’obiettivo di dimostrare sul parquet le capacità e il valore della Nuova Pallacanestro Marsala.