Serie C: il Trapani fa solo un punto al Provinciale contro il Catania

giovedì 25 Settembre 2025 - 07:24

La sesta giornata del Campionato di serie C vede il Trapani 1905 acciuffare un altro pari in casa nel derby siciliano contro il Catania. A decidere il match sono stati i goal solo nel secondo tempo, del granata Fischnaller e del rossazzuro Lunetta. Nella classifica del girone C il Catania sale a 11 punti e il Trapani a 4 proseguendo la sua risalita dopo gli 8 punti di penalizzazione iniziali. Entrambe le squadre però, sono andate vicine al raddoppio più volte ma alla fine si sono dovute accontentare del pari.

