A Trapani e Valderice per ricordare Mauro Rostagno, a lui la cittadinanza onoraria

Il ricordo di Mauro Rostagno – sociologo, giornalista e attivista ucciso dalla mafia il 26 settembre 1988 – rivive attraverso l’iniziativa “Ciao Mauro”, un appuntamento ormai consolidato che intreccia riflessione, cultura e partecipazione civile, anche quest’anno. L’edizione 2025 porta con sé un doppio significato: accanto al ricordo di Rostagno, viene omaggiata anche la figura di Renato Lo Schiavo, stimato docente e scrittore trapanese recentemente scomparso. Lo slogan che accompagnerà le due giornate è un appello forte e attuale: “Restiamo umani. Stop genocidio a Gaza”.

Mercoledì 25 settembre: scuola, cultura e memoria

Le celebrazioni prenderanno il via mercoledì 25 settembre, alle 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, con l’incontro “Mi chiamo Gian Giacomo. Io e l’Altro”. Studenti e docenti dialogheranno con Umberto Santino, fondatore del Centro Siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato”, sul valore dell’impegno civile e della memoria. Nel pomeriggio, alle 18, il Chiostro di San Domenico ospiterà la presentazione del libro di poesie “Appunti per un libro di versi” dello stesso Santino. A discutere con l’autore saranno il giornalista Fabio Pace e alcuni docenti dell’I.C. “Ciaccio Montalto”, in un confronto che unisce letteratura e testimonianza civile.

Giovedì 26 settembre: memoria viva nei luoghi simbolo

Giovedì 26 settembre, giorno dell’anniversario dell’assassinio di Rostagno, gli eventi si sposteranno a Valderice, luogo profondamente legato alla sua figura. Alle 9.30, in via Mauro Rostagno, davanti alla targa commemorativa, si terrà l’iniziativa “Restiamo umani – Testimonianze da Gaza”: studenti e giovani porteranno storie e riflessioni sui diritti umani e sulla tragedia in corso in Palestina. Alle 11, presso il Cimitero comunale di Valderice, si svolgerà la cerimonia laica in memoria di Mauro Rostagno, con momenti di parole, canti e musica. Parteciperanno l’Orchestra e il Coro giovanile dell’I.C. “Ciaccio Montalto”, l’Orchestra di fiati “Città di Valderice”, il Liceo musicale Sciascia-Bufalino di Erice, insieme a studenti e docenti dei due istituti.

Il conferimento della cittadinanza onoraria

Alle 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo Cavarretta a Trapani, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria a Mauro Rostagno: un atto simbolico e istituzionale che sancisce il legame profondo tra la città e una delle sue figure più emblematiche. La giornata si concluderà alle 18 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, con la presentazione della nuova edizione del fumetto “Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore”, un’opera che racconta la sua vita e il suo impegno attraverso il linguaggio dell’illustrazione. Il programma “Ciao Mauro” è promosso grazie alla collaborazione dei Comuni di Trapani e Valderice, dell’associazione “Ciao Mauro”, di Libera e di numerose realtà culturali e associative del territorio. Un’occasione per rinnovare il ricordo e trasformarlo, ancora una volta, in impegno attivo e collettivo.