Marsala Futsal: tutto pronto per la Coppa Divisione con il Futsal Mazara il 27 settembre

Sabato 27 settembre, alle ore 16, il Palazzetto dello Sport di via degli Atleti ospiterà la seconda gara del triangolare di Coppa Divisione che vedrà il Marsala Futsal 2012 ritrovare il Futsal Mazara. Una gara intensa per i tifosi azzurri e gialloblu considerato che le due squadre, dopo due anni si ritrovano di nuovo insieme ma questa volta in serie A 2. Un derby che promette emozioni e che per la squadra di Mister Rafa Torrejon ha un solo obiettivo: vincere.
Il costo del biglietto è di € 5 e potrà essere acquistato al seguente link: https://www.postoriservato.it/…/asd-marsala-futsal…
Ingresso gratuito Under 14. È possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale al prezzo di € 40. Gli abbonati avranno diritto allo sconto del 50% sul biglietto di Coppa: solo € 2,50. Abbonamenti al link https://www.postoriservato.it/captcha.html