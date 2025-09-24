Giovani Cavalli Lanaken, il marsalese Rosario Sucameli ai Mondiali

Grandi soddisfazioni per un marsalese in una particolare disciplina sportiva chiamata Lanaken, ovvero il concorso internazionale di salto ad ostacoli per giovani cavalli che si tiene nella città da cui prende il nome, in Belgio. È un evento di importanza mondiale che attira concorrenti da tutto il mondo. Il 30enne Rosario Sucameli, di Marsala ma residente a Verona, ha gareggiato su un cavallo Jiarado, di 6 anni, castrone razza Holstein di proprietà della società Sport Horses Srl. Sucameli, ben figurando, è riuscito a qualificarsi ai Mondiali di Giovani Cavalli di Lanaken. Rosario sin da bambino ha cominciato a montare i cavalli, maturando una grande passione. Poi crescendo ha iniziato a frequentare il maneggio di contrada Bosco con l’istruttore Angelo Dia, fino a diventare campione regionale conquistando la medaglia d’oro e gareggiando ai Campionati italiani giungendo terzo. Pian piano Rosario è salito di livello fino a raggiungere i Campionati del Mondo tanto sognati.