Dove lascio la macchina?

Si è appena conclusa un’estate da record per quanto riguarda i viaggi, in particolare per gli italiani.

Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 si legge dal sito Parclick.it. Non si tratta di interventi fatti da politici di maggioranza per accreditarsi come protagonisti di un successo, ma di un app leader in Europa che si occupa della prenotazione di parcheggi e di ricerche di posti auto negli aeroporti italiani.

Questo risultato afferma che tali richieste sarebbero aumentate del 24% rispetto all’estate 2024. Bene, ce ne compiaciamo. Non sappiamo se i turisti sono poi arrivati ma sono aumentati quelli che online cercano parcheggi negli aeroporti. Visto che noi non conoscevamo questo tipo di rilevazione, all’inizio dell’articolo consultato ci siamo convinti che accanto alle notizie di una crisi del settore turistico (calmierata a quanto pare da quella degli arrivi stranieri) c’era una informazione (positiva) diversa. Abbiamo anche appreso che al 4° posto si colloca Catania, al 6° Lampedusa e al 10° Palermo. Non sono dati siciliani ma internazionali visto che al primo posto si piazza Parigi al 3° Londra e via così parcheggiando in giro per il mondo. Cercando di capire abbiamo appreso che si tratta di turisti che magari poi saranno arrivati, ma intanto nei mesi precedenti cercavano di capire dove avrebbero parcheggiato l’auto, presumiamo prima di partire.

Per esempio i lampedusani che necessità hanno per recarsi in Italia o all’estero cercando un parcheggio nell’aeroporto dell’Isola? Lasciavano la vettura a casa… ma ci sbagliamo: saremo qualunquisti ma abbiamo ancora “scorso” l’elenco delle città europee nelle destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025 e non cè Roma che ha più di un aeroporto. I sondaggi, le ricerche e quanto altro di simile hanno sempre una base scientifica dovuta ai professionisti che le confezionano e poi le effettuano. Ma talvolta a noi viene difficile comprendere. In politica per esempio sono tre anni di governo e di opposizione e i sondaggi danno sempre i medesimi risultati su come voterebbero i cittadini dovendosi recare al voto. Mah. Siamo dubbiosi e ignoranti ma a noi alcune cose non ci convincono.