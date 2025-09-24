Il calcio che rivive: nasce ufficialmente l’Asd Paceco

Una nuova avventura sportiva prende forma nel cuore della provincia di Trapani: nasce ufficialmente l’Asd Paceco Calcio, pronta a scendere in campo nel prossimo Campionato di Terza Categoria. Si tratta di un progetto che vuole restituire al paese non solo una squadra di calcio, ma un punto di riferimento per tutta la comunità, in grado di riaccendere la passione biancorossa e dare nuova linfa al tessuto sociale e sportivo locale. Dietro questa rinascita c’è una visione chiara e ambiziosa, guidata dal giovane imprenditore Stefano Chirco, nuovo presidente della società.

È lui il promotore di un programma pluriennale che punta a ricostruire dalle fondamenta una realtà credibile, duratura e profondamente radicata nel territorio. L’obiettivo è ambizioso ma realistico: riportare Paceco ai livelli sportivi che merita, rinverdendo i fasti del passato e dando spazio ai giovani del posto. Il Campo Comunale “Giovanni Mancuso” – storico impianto sportivo che in passato ha ospitato sfide memorabili fino alla Serie D – tornerà a essere il palcoscenico delle domeniche biancorosse. Un luogo simbolico, che ha rappresentato per anni l’orgoglio di una comunità e che oggi è pronto a riaprire le porte a una nuova generazione di calciatori e tifosi. Il Campionato di Terza Categoria in questa stagione vede le seguenti squadre: Alcamo 1928 U21, Athletic Castellammare, Castelvetrano 2024, Galactic Paolini Marsala, Mokarta Calcio, Nuova Società Verdenero, Paceco Calcio, Terrasini Città di Mare, Trasmazzaro e Virtus Strasatti 2025. Il conto alla rovescia è iniziato: il fischio d’inizio è vicino, ma la vera sfida è già in corso – quella di far tornare il calcio a essere un orgoglio per tutta Paceco.